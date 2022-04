Die Analysten würden diesen Anstieg mit dem anhaltenden Russland-Ukraine-Krieg und der Verlangsamung der Weltwirtschaft sowie mit dem Anstieg der Rohstoff- und Produktpreise nach der Verhängung der Sanktionen gegen Russland begründen. Tim Moe, Co-Head, Asian Economics, Strategy & Commodity Research, Goldman Sachs, habe vor kurzem gesagt: "Wir sind immer noch der Meinung, dass die Märkte Energieaktien und einige der Metall- und Bergbauaktien unterbewertet sind. Wir denken, dass Gold einen Platz im Portfolio hat. Wenn man die Margenresistenz, das Thema der hohen Dividendenausschüttung, das Thema des Zinseszinseffekts und dann das Thema der realen Vermögenswerte kombiniert, würde das in Richtung eines Portfolios gehen, das von den makroökonomischen Herausforderungen und dem Gegenwind, der die Märkte derzeit umtreibt, besser isoliert ist."



Kurzfristig bleibe Gold in der Konsolidierung gefangen. Erst ein Ausbruch über 1.965 USD würde die Tür in Richtung 2.000 USD aufstoßen. Spannend und vermutlich volatil werde es heute um 14:30 Uhr, wenn die Inflationsdaten aus den USA für den Monat März veröffentlicht würden. Nachdem die Verbraucherpreise für den Monat Februar einen Anstieg von 7,9% ausgewiesen hätten, würden Volkswirte für den März mit einem Anstieg von 8,5% rechnen. Auch die Kernrate ohne Energie- und Lebensmittelpreise solle auf 6,6% steigen. Die FED habe sich die Bekämpfung der Inflation zuletzt auf die Segel geschrieben. Aktuell hinke die Notenbank in Sachen Inflationsbekämpfung deutlich hinterher. Sollte die Inflation noch höher als erwartet ausfallen, könnte dies den Goldpreis weiter beflügeln.



Die Goldminenaktien seien mittlerweile erwacht und würden sich prächtig entwickeln. Tendenz: Weiter aufwärts. Sollte dem Goldpreis der nachhaltige Ausbruch über 2.000 USD gelingen, dürfte die Party erst richtig losgehen.







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Eigentlich seien die Analysten von Goldman Sachs in der Vergangenheit nicht unbedingt als Goldbullen bekannt gewesen, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Das Blatt habe sich jedoch in den vergangenen Jahren gewendet. Jetzt habe Goldman Sachs eines der mutigsten Kursziele für Gold unter allen Analysten. Der Goldpreis könne nach Ansicht der Ökonomen der US-Investmentbank auf über 2.500 USD steigen.