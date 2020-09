Seine Begründung sei nicht neu und durch die Entwicklung des Goldpreises im laufenden Jahr sehe sich Lassonde in seiner Einschätzung bestätigt. Er glaube, dass Gold irgendwann in einem Verhältnis von 1:1 zum Dow Jones bewertet sein sollte. Seine These würde also einen Rückgang beim Dow Jones und einen deutlichen Anstieg beim Goldpreis bedeuten. Sicherlich sei dies nicht ausgeschlossen, doch aus Sicht des "Aktionärs" sei es noch deutlich zu früh, um über solche Kurse zu sprechen, geschweige denn auf sie zu spekulieren. Das Kursziel des "Aktionärs" für das laufende Jahr liege bei 2.200 bis 2.300 USD.



Interessant sei aber, was Lassonde im Interview mit dem Internetportal kitco.com über die Margen der Goldproduzenten sage. Diese seien so gewaltig wie nie - und dem könne man nur zustimmen. Die Goldproduzenten seien durch den Bärenmarkt seit 2011 zur Kostendisziplin gezwungen worden. Und das sorget heute dafür, dass viele Produzenten eine Marge von 1.000 USD je Unze (und teilweise mehr) bei einem Goldpreis von 1.950 USD vorweisen könnten. Das spiegele sich aber noch lange nicht in den Kursen der Unternehmen wider.



Das sei tatsächlich auffällig: Obwohl die Aktien der meisten Goldproduzenten in den vergangenen Wochen bereits angezogen hätten, sei die Bewertung angesichts eines Goldpreises von rund 1.950 USD nicht nur moderat, viele seien vielmehr nach wie vor günstig bewertet. Und diese relative Unterbewertung verglichen mit dem Goldpreis dürfte sich in den kommenden Wochen und Monaten mehr und mehr auflösen und dürfte für deutlich steigende Kurse bei den Goldproduzenten und auch bei den Explorationsunternehmen führen. (16.09.2020/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis arbeitet sich zwar nach oben, doch nüchtern betrachtet bleibt das Edelmetall in seiner Konsolidierung gefangen, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Zudem stehe heute das Statement der FED nach dem turnusmäßigen Treffen im September an. Das dürfte am Abend noch einmal für eine höhere Volatilität sorgen. Mining Hall of Famer und Franco-Nevada-Gründer Pierre Lassonde sehe das Ganze aber gelassen und Gold auf dem Weg in Richtung 20.000 USD.