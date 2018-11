Paris (www.aktiencheck.de) - Gold konnte seinem Ruf als sicherer Anlagehafen in den vergangenen Monaten nicht wirklich gerecht werden, so die Experten der BNP Paribas in der aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Gold könnte wieder an Glanz gewinnenZum einen hätten sich die Sorgen an den Märkten zuletzt keineswegs verringert. Rückenwind könnte der Goldpreis zum anderen aber vor allem von zunehmenden Gerüchten erfahren, wonach die US-Notenbank 2019 nicht drei, sondern womöglich nur noch zwei Zinsschritte vornehme. Sollten sich die Anzeichen verdichten, könnte auch der zuletzt schon schwächelnde Dollar weiter an Fahrt verlieren - und damit einhergehend die Attraktivität von Gold für Anleger aus dem Nicht-Dollar-Raum zunehmen würden. Die Chance, dass Gold seinem Ruf als Krisenmetall auch 2018 gerecht werde, sei also durchaus noch vorhanden. (Ausgabe vom 23.11.2018) (23.11.2018/ac/a/m)