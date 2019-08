Die sich immer weiter zuspitzende Lage im Nahen Osten habe nicht nur den Ölpreis angefacht. Auch die Notierungen von Gold seien in die Höhe geschossen. Der Preis für eine Feinunze (31,1 Gramm) des Edelmetalls sei Mitte Juli kurzzeitig knapp über die Marke von 1.450 Dollar gestiegen - der höchste Stand seit fast sechs Jahren. Damit folge Gold einem typischen Muster: In Krisensituationen steige der Preis des Edelmetalls fast immer, weil Investoren in die Defensive gehen würden.



Der Nahost-Konflikt sei beileibe nicht der einzige Preistreiber. Katalysator der jüngsten Rally seien weitere politische Unsicherheiten wie etwa der Brexit sowie der Handelskonflikt zwischen den USA und China. Über allem stünden aber die jüngsten Maßnahmen der Notenbanken. Zwar habe die Europäische Zentralbank (EZB) sowohl den Leitzins als auch den Einlagensatz für Banken auf der jüngsten Sitzung unverändert belassen. EZB-Chef Mario Draghi habe aber ein weiteres Mal seine Bereitschaft für eine Lockerung der Geldpolitik bekräftigt, weil der konjunkturelle Ausblick immer schlechter werde. Zumindest eine Zinssenkung im September gelte daher als ausgemachte Sache.



Bereits einen Schritt weiter sei die amerikanische Notenbank FED. Deren Chef Jerome Powell habe vor wenigen Tagen die Senkung des Leitzinses um 25 Basispunkte verkündet. Diesen Schritt habe Powell bereits Mitte Juni angedeutet. Zudem sei die FED fest entschlossen, den Aufschwung in den USA so lang wie möglich zu stützen. Mit anderen Worten: Die US-Notenbank stehe bereit, falls sich die Aussichten für die amerikanische Wirtschaft verschlechtern würden.



Die weltweit fallenden Kapitalmarktzinsen würden den Zinsnachteil von Gold verringern - das Edelmetall werfe keine regelmäßigen Erträge ab. Zusätzliche Unterstützung erhalte der Goldpreis derzeit von einer starken Nachfrage aus den Schwellenländern. Regierungsvertreter Indiens hätten kürzlich erklärt, dass die Goldeinfuhren im Mai um 49 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen seien. Die Chinesische Zentralbank habe zuletzt ihre Goldkäufe um 50 Prozent auf 15 Tonnen pro Monat erhöht. Wegen der zahlreichen Argumente für einen weiteren Goldpreisanstieg und aufgrund der charttechnisch stark verbesserten Situation des Edelmetalls könnten sicherheitsorientierte Anleger durchaus darüber nachdenken, ihren Gold-Anteil im Depot aufzustocken. (Ausgabe vom 06.08.2019) (12.08.2019/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Nach einer langjährigen Seitwärtsphase ist der Goldpreis zu neuem Leben erwacht, so die Analysten der Raiffeisen Centrobank.Im Golf von Oman kurz vor der wichtigen Straße von Hormus habe es in den vergangenen Wochen immer wieder schwerwiegende Zwischenfälle gegeben. Unter anderem seien mehrere Öltanker angegriffen worden. Während die USA den Iran beschuldigen würden, würden an den Märkten die Sorgen vor einer Angebotsverknappung wachsen. Denn die Straße von Hormus sei eine der wichtigsten Seestraßen der Welt - sie verbinde den Persischen Golf mit dem Golf von Oman und dem Arabischen Meer. Weil täglich knapp 17 Mio. Fass Öl die Meerenge passieren würden, würde eine weitere Eskalation nicht ohne Folgen für den Ölpreis bleiben.