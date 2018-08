Paris (www.aktiencheck.de) - Sicherheit in unsicheren Zeiten: Viele Anleger haben nach wie vor einen ruhigeren Schlaf, wenn sie zumindest einen Teil ihrer Ersparnisse in das Edelmetall investiert haben - gilt Gold (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) doch als das Krisenmetall schlechthin, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Werde Gold seinem Ruf als der viel zitierte sichere Hafen daher überhaupt noch gerecht? Jein. Richtig sei, dass aktuell zwar zahlreiche Entwicklungen für Unruhe an den Märkten sorgen würden, richtig sei aber auch, dass derzeit von einer ausgewachsenen Krise nicht die Rede sein könne. Sollte sich die wirtschaftliche Großwetterlage dramatisch verschlechtern, dürfte Gold - wie seit jeher - auch wieder an Glanz gewinnen. Langfristig orientierte Anleger könnten daher beim aktuellen Kursniveau durchaus über einen Einstieg nachdenken. Auf kurze Sicht spreche aber nicht wirklich viel für eine nachhaltige Trendwende.Die größte Kursbremse sei wohl der Dollar, der zuletzt an Stärke gewonnen habe. Gold, das in Dollar gehandelt werde, habe somit für Anleger aus dem Nicht-Dollar-Raum an Attraktivität verloren. Zudem böten auch US-Staatsanleihen wieder Renditen von fast 3 Prozent. Und: Dass die Renditen kräftig nachgeben würden, sei eher nicht zu erwarten, da die US-Notenbank 2018 und 2019 wohl noch das eine oder andere Mal den Leitzins anheben werde. Dass auch spekulative Anleger auf einen weiteren Preisverfall wetten würden, sollten Anleger ebenfalls nicht unterschätzen. (24.08.2018/ac/a/m)