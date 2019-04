Paris (www.aktiencheck.de) - Seit dem misslungenen Ausbruchsversuch über den Widerstand bei 1.326 USD und dem anschließenden Verlaufshoch bei 1.346 USD befindet sich der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) in einer Korrekturbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Diese habe ihn bereits Anfang März unter den Support bei 1.301 USD gedrückt. Nach einer kurzen Erholungsphase habe sich der Kursrückgang in den letzten Wochen fortgesetzt und Mitte April für einen Bruch der 1.276-USD-Marke gesorgt. Aktuell erreiche Gold die Unterstützung bei 1.265 USD.



Sollte sich der Abwärtstrend der letzten Wochen jetzt mit einem Bruch der 1.265-USD-Marke fortsetzen, käme es zunächst zu Abgaben bis 1.255 USD. Das eigentliche Ziel einer solchen Verkaufswelle läge jedoch an der Unterstützung bei 1.236 USD. Dort dürfte eine stärkere Erholung einsetzen und ggf. sogar der Aufwärtstrend seit August 2018 fortgeführt werden. Unterhalb der Marke drohe jedoch bereits ein Abverkauf bis 1.210 USD. Derzeit würde erst ein Anstieg über 1.290 USD für eine Entspannung der Lage sorgen. Doch schon an der 1.301 USD könnte diese Erholung enden. Oberhalb der Barriere wäre jedoch eine Kaufwelle bis 1.326 USD möglich. (24.04.2019/ac/a/m)

