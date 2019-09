Paris (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) fiel in den Vorwochen an den 1.555 USD wieder zurück und bildete ein kleines Doppeltop aus, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.AusblickInnerhalb der Seitwärtsbewegung der Vortage könne Gold neutral bewertet werden. Es bestehe allerdings mit dem Bruch des Aufwärtstrends die Gefahr, die Korrektur auszudehnen. Solle Gold unter 1.480 USD rutschen, könnten Abgaben bis in den Bereich 1.440 USD folgen. Oberhalb der 1.517 USD biete sich alternativ die Chance, die Rally schnell wieder bis 1.555 USD auszudehnen. (19.09.2019/ac/a/m)