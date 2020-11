Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Richtungslos und orientierungslos. So präsentiert sich der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) aktuell, so Markus Bußler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Die Analysten der australischen Investmentbank sähen Gold "am Ende des zyklischen Bullenmarktes" angelangt. Sie würden ihre Goldpreisprognose für das kommende Jahr deutlich kürzen. Demnach solle Gold im ersten Quartal 1.800 Dollar erreichen (bislang 2.150 Dollar), im zweiten Quartal 1.675 Dollar (bislang 2.050 Dollar), im dritten Quartal 1.625 Dollar (bislang 1.950 Dollar) und um vierten Quartal 1.575 Dollar (bislang 1.900 Dollar). Die Begründung von Macquarie: Steigende Zinsen. Demnach solle sich die Rendite der zehnjährigen Anleihen in Richtung zwei Prozent entwickeln. Hoffnungen habe Macquarie auch mit Blick auf die Impfstoffe, die derzeit entwickelt würden. Diese könnten am Ende ein größeres Stimuli-Programm sein als es fiskalpolitisch möglich sei.Natürlich werde ein Impfstoff helfen, dass die Wirtschaft wieder in Gang komme und die Rezession überwunden werde. Selbst wenn die Prognose von Macquarie bezüglich steigender Renditen der Anleihen eintrete, so würden die Analysten hier doch die Inflation vernachlässigen. Steigende Preise für Öl, Kupfer und andere Industriemetalle würden darauf hindeuten, dass die Inflation in den kommenden Quartalen Fahrt aufnehme. Die FED habe bereits angekündigt, der Inflation mehr Spielraum zu lassen und das Inflationsziel von zwei Prozent aufgeweicht. Sollte die Rendite auf zwei Prozent steigen und die Inflation auf über zwei Prozent anziehen, so wären die Realzinsen noch immer negativ. DER AKTIONÄR könne sich daher dem Szenario von Macquarie nicht anschließen und sehe eher die Goldman Sachs Prognose für wahrscheinlicher an, wonach Gold auf 2.300 Dollar steigen könne. (17.11.2020/ac/a/m)