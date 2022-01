Paris (www.aktiencheck.de) - Die Chance, den Abverkauf, der den Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) in der letzten Woche am Widerstand bei 1.848 USD erfasst hatte, doch noch an der Supportmarke bei 1.813 USD zu stoppen, haben die Bullen zuletzt kläglich vergeben, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die enorme Abwärtsdynamik habe anschließend auch nicht vor der Unterstützung bei 1.798 USD Halt gemacht und so für einen Einbruch an die mittelfristige Abwärtstrendlinie auf Höhe der Haltemarke bei 1.789 USD gesorgt.



Kurzfristig könnte es jetzt zu einer Gegenbewegung kommen, die bis an die Hürde bei 1.798 USD reichen dürfte. Allerdings sei die übergeordnete Abwärtsdynamik derart hoch, dass jederzeit die nächste Verkaufswelle unter 1.775 USD zurückführen könne. Die Folge wäre eine Ausdehnung des Verkaufsimpulses bis 1.750 und 1.720 USD. Bei einer Rückeroberung der 1.798-USD-Marke wäre dagegen ein kurzer Anstieg bis 1.813 USD möglich, ehe die Bären dort wieder übernehmen dürften. Unterhalb von 1.833 USD bliebe der Goldpreis ohnehin in einem neuen Abwärtstrend. (31.01.2022/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Goldpreis



mehr >