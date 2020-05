Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Auch wenn Gold heute sowohl im asiatischen als auch im europäischen Handel schwächer tendiert, so Marku Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Auch andere Analysten würden die Spannungen zwischen China und den USA als nächsten großen Unsicherheitsfaktor für die Finanzmärkte sehen. Derzeit scheine sich der Streit u.a. an einem Gesetz bezüglich Hongkong zu entfalten. "Das Gesetz sieht die Möglichkeit eines Zusammenstoßes zwischen chinesischen Sicherheits- und demokratiefreundlichen Demonstranten in Hongkong sowie eine Überprüfung der besonderen Handelsbeziehungen der Stadt durch die USA vor. Beides kann zu einer anhaltenden Leistungsschwäche im Hang Seng führen", habe Jasper Lawler, Research-Leiter der London Capital Group laut dem Internetportal kitco.com gesagt. Die USA hätten den chinesischen Vorschlag bereits verurteilt, ihn als "katastrophal" bezeichnet und China aufgefordert, ihn zu überdenken. "Dies könnte zu erneuten Protesten in der ehemaligen britischen Kronkolonie führen und dazu führen, dass sich die bereits angespannten Beziehungen zwischen China und den USA noch weiter verschlechtern", habe Cartz Fritsch, Analyst der Commerzbank, gesagt.All das könnte den Risikoappetit der Investoren hemmen und Gold noch weiter in den Mittelpunkt rücken und dem Edelmetall zu einem Anstieg über 1.800 USD verhelfen. "Der Aktionär" sehe Gold grundsätzlich im Aufwind und denke auch, dass der Goldpreis Potenzial bis in den Bereich von 1.800 USD habe. Es bestehe jedoch die Gefahr, dass Gold im Juni doch etwas Gegenwind bekomme. Das Edelmetall scheine etwas überkauft, die Minenaktien würden an Dynamik verlieren. All das spreche für eine anstehende Konsolidierung. Diese wiederum dürfte alledings nur die Grundlage für einen Anstieg des Goldpreises auf ein neues Allzeithoch im Bereich (oder jenseits) der 2.000 USD in den Herbst hinein zu sein. (25.05.2020/ac/a/m)