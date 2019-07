Paris (www.aktiencheck.de) - Lange mussten Goldfans auf diesen Moment warten, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".FED und Krisenherde würden Gold beflügeln - nochEs seien vor allem die weltweiten Krisenherde wie der immer noch ungewisse Brexit-Ausgang, der USA-Iran-Konflikt und natürlich die nach wie vor belastenden Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China, die für Verunsicherung sorgen und Anleger den sicheren Goldhafen ansteuern lassen würden. Nicht zu unterschätzen sei auch der Effekt der US-Notenbank, die jüngst laut über eine Lockerung der Geldpolitik nachgedacht habe. Grund: Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen sei daraufhin wieder unter die 2-Prozent-Marke gerutscht. Und: Gold, das keine laufenden Erträge wie einen Kupon oder eine Dividende biete, gewinne in einem solchen Umfeld naturgemäß an Attraktivität. Der US-Dollar, der in Zeiten sinkender Zinsen ebenfalls zur Schwäche neige, habe dem Goldkurs einen zusätzlichen Schub verliehen. Denn wie nahezu jeder Rohstoff werde auch Gold rund um den Globus in US-Dollar gehandelt. Verliere der Greenback an Wert, gewinne das Edelmetall somit für Anleger aus dem Nicht-Dollar-Raum an Attraktivität. Doch Vorsicht: Sollten die globalen Krisen an Schrecken verlieren und die FED nicht die Zinsen senken, könnte sich die Stimmung der Goldfans wieder recht flott eintrüben. (05.07.2019/ac/a/m)