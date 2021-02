Paris (www.aktiencheck.de) - Ende Dezember endete eine kurzfristige Erholungsphase beim Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) an der Widerstandsmarke bei 1.965 USD mit einer massiven Verkaufswelle, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Diese habe den Kurs des Edelmetalls innerhalb weniger Tage bis an den Support bei 1.795 USD gedrückt. Seither versuche sich die Käuferseite gegen weitere Verluste zu stemmen und habe dabei zuletzt die Unterstützung bei 1.832 USD verteidigen können. Aktuell ziehe der Wert an die Hürde bei 1.875 USD an.



Verbleibe der Goldpreis in den nächsten Stunden über der Unterstützung bei 1.848 USD, könnte ein Angriff auf 1.875 USD einsetzen. Dort sollte man sich allerdings auf Gegenwehr der Verkäufer einstellen. Unter 1.848 USD wäre die Erholung dann gestoppt und ein Rückfall auf 1.832 USD die Folge. Darunter stünden weitere Abgaben bis 1.795 und ggf. 1.764 USD an. Gelinge es den Bullen dagegen die 1.875-USD-Marke zu überwinden, wäre ein Anstieg bis 1.885 USD und darüber sogar bis 1.900 USD möglich, ehe es zu weiteren Abgaben kommen dürfte. (01.02.2021/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Goldpreis



