Tradegate-Aktienkurs Gold Fields-Aktie:

3,08 Euro +1,08% (06.03.2017, 14:49)



NYSE Euronext-Aktienkurs Gold Fields-Aktie:

3,18 USD -1,70% (06.03.2017, 15:59)



ISIN Gold Fields-Aktie:

ZAE000018123



WKN Gold Fields-Aktie:

856777



Ticker Symbol Gold Fields-Aktie Deutschland:

EDGA





NYSE Euronext-Ticker-Symbol Gold Fields-Aktie:

GFI



Kurzprofil Gold Fields Ltd.:



Gold Fields Ltd. (ISIN: ZAE000018123, WKN: 856777, Ticker Symbol: EDGA, NYSE Euronext-Ticker-Symbol: GFI) ist ein in Südafrika beheimateter Goldproduzent. Acht operative Minen werden in Australien, Ghana, Peru und Südafrika betrieben. Pro Jahr werden rund 2,2 Mio. Unzen Gold-Äquivalent produziert. Der Firmensitz befindet sich in Johannesburg.

(06.03.2017/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Gold Fields-Aktienanalyse von Analyst Dominic O'Kane von J.P. Morgan Securities:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Dominic O'Kane von J.P. Morgan Securities in Bezug auf die Aktien des Goldproduzenten Gold Fields Ltd. (ISIN: ZAE000018123, WKN: 856777, Ticker Symbol: EDGA, NYSE Euronext-Ticker-Symbol: GFI) nunmehr eine Übergewichtung.Im Vergleich zur AngloGold Ashanti-Aktie seien die Aktien von Gold Fields Ltd. zu niedrig bewertet. Positiv zu Buche ´schlagen würden auch die relativ geringen Aktivitäten des Unternehmens in Südafrika.Analyst Dominic O'Kane korrigiert derweil das Kursziel für die Gold Fields-Aktie von 87,00 auf 73,58 ZAR nach unten.Die Analysten von J.P. Morgan Securities stufen in ihrer Gold Fields-Aktienanalyse den Titel von "neutral" auf "overweight" hoch.Xetra-Aktienkurs Gold Fields-Aktie:3,10 Euro +5,73% (06.03.2017, 14:46)