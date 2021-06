Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis tendierte gestern bis 20 Uhr unserer Zeit mehr oder minder uninspiriert seitwärts, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Die Inflation könne höher steigen und länger bleiben als ursprünglich erwartet, habe FED-Chef Jerome Powell konstatiert. Und da dies so sei, könnte es ab 2023durchaus zu Zinsanhebungen kommen. Diese Ankündigung habe gereicht, um Druck bei sowohl Aktien als auch Gold auszulösen. Nüchtern betrachtet scheine das allerdings eine ziemliche Übertreibung zu sein. Die Inflation sei im Mai auf über 5% gesprungen. Es sei nicht wirklich entscheidend, ob der Notenbank-Zins bei 0,25 oder 0,5% notiert. Der Realzins sei tief im negativen Bereich und werde dort auch bleiben. Zudem sei die Frage: Habe die FED wirklich irgendeine Visibilität auf das Jahr 2023?Der Markt scheine alleine wegen des Wortes Zinsanhebungen verunsichert gewesen zu sein. Gold sei eingeknickt - der Rest sei Technik gewesen. Es seien einige Stopps im Bereich von 1.850 USD kassiert worden und dann sei nachbörslich noch einmal deutlich Druck auf den Goldpreis aufgekommen. Zoome man etwas heraus, dann dürfte der gestrige Rutsch v.a. eines gewesen sein: Stark übertrieben. Ein technischer Schaden lasse sich nicht wegdiskutieren. Gold habe nun aber einen Rücksetzer im Bereich der üblichen Norm (38,2 bis 61,8% Fibonacci) vollzogen. In den kommenden Tagen könne es noch volatil bleiben. Letztlich dürfte sich allerdings die Erkenntnis durchsetzen, dass eine potenzielle Zinsanhebung im Jahr 2023 sicherlich nichts sei, was den Goldpreis nachhaltig beeinflusse. (17.06.2021/ac/a/m)