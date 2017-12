Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Luft wird nicht nur bei US-Aktien immer dünner. Vermögenssicherung wird u. E. 2018 zunehmend gefragt sein, so die Analysten der Helaba.



Neben einer hinreichenden Liquiditätsposition biete sich hierfür ein Investment in physischem Gold an. Kurzfristig möge die Politik der FED das gelbe Metall noch bremsen. Die Erfahrung zeige aber, dass ein Zusammentreffen von ambitionierten Bewertungen an den Vermögensmärkten und Zinserhöhungen eine günstige Konstellation für Gold darstelle. Aufgrund seines hohen Liquiditätsgrades könne Gold zu Beginn eines allgemeinen Ausverkaufs auch etwas unter Druck kommen, im weiteren Verlauf werte es dann aber erfahrungsgemäß massiv auf. (27.12.2017/ac/a/m)





