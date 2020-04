Das Edelmetall sei am Donnerstag erneut von mehreren Faktoren unterstützt worden, erkläre Daniel Briesemann, Rohstoffanalyst der Commerzbank. So sei am Vormittag berichtet worden, dass der vorläufige Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor in der Eurozone im April auf einen Wert von nur noch 11,7 eingebrochen sei. Die Stimmung sei also auf einem Tiefpunkt angekommen. Mit dem ebenfalls weiter gefallenen Einkaufsmanagerindex für die Industrie deute dies auf einen massiven Rückgang der Wirtschaftsleistung in der Eurozone im ersten und zweiten Quartal hin.



Am Nachmittag habe das Arbeitsministerium in den USA bekannt gegeben, dass sich in der letzten Woche weitere 4,4 Millionen Menschen arbeitslos gemeldet hätten. Damit hätten in den letzten fünf Wochen 26,5 Millionen Amerikaner ihren Job verloren. Der in zwei Wochen zur Veröffentlichung anstehende Arbeitsmarktbericht für April dürfte daher katastrophal ausfallen und alles bisher Gesehene in den Schatten stellen.



Zu guter Letzt habe die EU gestern Abend auf dem virtuellen Gipfel der Staats- und Regierungschefs ein umfangreiches Hilfspaket geschnürt, wobei viele Fragen wie zum Beispiel die Art der Finanzierung noch ungeklärt seien. Damit würden weitere Billionen in den Markt gepumpt, was die Verschuldung weiter steigen lasse. Bislang sei nicht klar, wie diese Schuldenberge jemals wieder abgebaut werden könnten. Sie könnten zu einem Bumerang werden. (24.04.2020/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Nachdem Gold (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) am Mittwoch wieder die Marke von 1.700 US-Dollar je Feinunze überwunden hat, ist es am Donnerstag weiter bis auf 1.740 Dollar gestiegen, so die Experten von "FONDS professionell".Bis zum Mehrjahreshoch von vorletzter Woche hätten somit nur wenige Dollar gefehlt. Da die US-Währung aufgewertet habe, sei der Preisanstieg von Gold in Euro noch stärker ausgefallen: Es habe daher erstmals die Hürde von 1.600 Euro je Feinunze übersprungen.