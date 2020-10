Paris (www.aktiencheck.de) - Mit dem Bruch der Unterseite eines großen Konsolidierungsdreiecks wurde Mitte September beim Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) eine mehrwöchige Seitwärtsphase beendet und eine steile Verkaufswelle gestartet, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Diese habe den Kurs des Edelmetalls wie erwartet an die Unterstützungszone um 1.850 USD zurückgedrückt. Dort sei der Abverkauf gestoppt und eine Erholung begonnen worden, die zuletzt fast schon die Kurshürde bei 1.920 USD erreicht habe. Aktuell setze Gold von dort zurück.



Mit dem Abprallen an der Hürde bei 1.920 USD könnten die Bullen ihr Erholungspotenzial ausgereizt haben. Dennoch bestehe am Unterstützungsbereich von 1.875 bis 1.885 USD jetzt die Chance auf den Start einer zweiten Erholungsbewegung. Führe diese auch über 1.920 USD, könnte die 1.950-USD-Marke anlaufen werden. Darüber käme es bereits zu einer Kaufwelle bis 1.985 USD. Abgaben unter 1.870 USD würden dagegen für einen Einbruch bis 1.850 USD sprechen. Werde auch die Zielmarke bei 1.840 USD nicht verteidigt, wäre der Abwärtstrend reaktiviert und Verluste bis 1.795 USD die Folge. (05.10.2020/ac/a/m)

