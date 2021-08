Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Gold ist im vergangenen Monat stark unter Druck geraten, so die Analysten der Helaba.



Habe es Ende Juli noch so ausgesehen, als ob das Edelmetall die nächste obere Hürde mit 1.900 US-Dollar je Feinunze in Angriff nehme, so habe der Preis binnen weniger Stunden nach einem überraschend positiven US-Arbeitsmarktbericht um über 100 US-Dollar nachgegeben. Immerhin sei dem Einbruch bis auf knapp unter 1.700 US-Dollar eine rasche Erholung bis auf knapp 1.790 USD/Uz. bzw. 1.523 EUR/Uz gefolgt. Im Gefolge des starken US-Stellenaufbaus hätten die Zinsen angezogen, der US-Dollar habe gegenüber dem Euro aufgewertet. Die Anleger hätten sich auf eine frühere US-Zinswende eingestellt. Dennoch sei die Reaktion am Goldmarkt in Relation zu der am Renten- und Devisenmarkt recht heftig ausgefallen.



Dieser vermutlich technisch ausgelösten Überreaktion am Goldmarkt sei dann eine ebenso rasche Konsolidierung gefolgt. Deshalb sei nicht von einer Neubewertung auszugehen. Vielmehr sollte sich das Edelmetall wieder um die Marke von 1.800 USD/Uz. festigen. Schließlich bleibe als Unsicherheitsfaktor, ob das Vordringen der Delta-Variante das globale Wachstum ausbremsen werde. Zumindest in Asien scheine das der Fall zu sein. Mittelfristig sorge die geldpolitische Pandemiebekämpfung für ein Umfeld anhaltend negativer Realzinsen. Gold dürfte deshalb als Sachwertalternative neben Aktien und Immobilien bestehen können. (19.08.2021/ac/a/m)

