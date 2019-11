Paris (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) befindet sich bereits seit September nach einem Doppeltop in einer Abwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen seien dabei mehrfach im Bereich der 1.517 USD gescheitert und in den Vorwochen auf ein neues Tief gerutscht. Die davon ausgehende Erholung in Form einer bärischen Flagge sei zuletzt an der Hürde bei 1.480 USD gescheitert.



Die Auflösung der kleinen bärischen Flagge zur Unterseite berge die Gefahr, die Abwärtsbewegung direkt auszudehnen. Weitere Abgaben bis in den Bereich der 1.410 USD könnten folgen, bevor dort der längerfristige Aufwärtstrend Unterstützung biete. Schaffe Gold noch eine Erholung, biete sich oberhalb der 1.480 USD ein neues Kaufsignal in Richtung 1.517 USD. (25.11.2019/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Goldpreis



mehr >