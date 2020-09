Paris (www.aktiencheck.de) - In Folge des Einbruchs unter die Unterseite der großen Dreiecksformation, die sich beim Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) seit dem neuen Allzeithoch bei 2.074 USD gebildet hatte, fiel das Edelmetall seit vergangenen Montag geradlinig bis an den Unterstützungsbereich um 1.850 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Auf diesem Niveau würden die Bullen versuchen, den Wert seit nunmehr drei Tagen zu stabilisieren und würden sich damit eine Restchance auf ein kurzzeitiges Ende der Abwärtsbewegung und den Beginn einer leichten Erholung erhalten.



Gelinge es weiterhin, Gold im Bereich von 1.835 bis 1.862 USD zu halten, könnte ein Anstieg über das Zwischenhoch bei 1.877 USD bereits den Startschuss für eine Erholung bis 1.895 USD liefern. Hier könnten die Bären wieder aktiv werden. Darüber stünde dagegen eine Ausweitung der Erholung bis 1.920 USD an. Ein echtes Zeichen auf ein Ende der Abwärtsbewegung wäre dagegen erst ein Ausbruch über 1.940 USD. Breche Gold dagegen weiter unter 1.835 USD ein, würde dies für weitere Verluste bis 1.795 und darunter auf 1.747 USD sprechen. (28.09.2020/ac/a/m)

