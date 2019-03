Paris (www.aktiencheck.de) - Nach dem kurzzeitigen Ausbruch über den Widerstand bei 1.326 USD erreichte Gold (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) zunächst Mitte Februar ein neues Verlaufshoch bei 1.346 USD, wurde dort jedoch von einer Verkaufswelle erfasst, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



Diese habe den Wert binnen weniger Tage bis an den Bereich der Unterstützung bei 1.276 USD gedrückt. Auf diesem Niveau seien die Bullen Anfang März wieder zurückgekommen und hätten seither für eine Erholung gesorgt, die den Goldpreis an den Widerstand bei 1.326 USD zurückgeführt habe.



Die relativ schwankungsreiche, von etlichen Korrekturen unterbrochene Erholungsbewegung spreche dafür, dass es sich beim jüngsten Anstieg noch nicht um einen neuen Aufwärtsimpuls handle. Scheitere Gold weiterhin an der 1.326 USD-Marke, dürfte es entsprechend zunächst zu Abgaben bis 1.301 USD kommen. Hier könnten die Bullen einen weiteren Ausbruchsversuch starten. Darunter wären allerdings die Verkäufer am Zug und könnten den Wert bis 1.276 und 1.265 USD drücken. Unterhalb von 1.265 USD käme es bereits zu Verlusten bis 1.236 USD. Erst ein Ausbruch über 1.326 USD würde die charttechnische Lage verbessern. Doch schon bei 1.346 USD könnte eine weitere Verkaufswelle belasten. (27.03.2019/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Goldpreis



