Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nachdem sich der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) in den vergangenen Wochennach oben gearbeitet hat, scheinen die Bären nun ihrerseits auf den Plan zu treten und eine Gegenbewegung einläuten zu wollen, so Markus Bußler von "Der Aktionär".Zur Stunde notiere der Goldpreis rund 9 Dollar im Minus, Silber verliere 0,25 Dollar. Gründe für diese Kursschwäche seien auf den ersten Blick schwer auszumachen. Der US-Dollar könne sich (gemessen am US-Dollarindex DXY) nur leicht erholen. Doch was dem Goldpreis zu schaffen mache, sei die Rendite der US-Anleihen. Die steige gerade relativ deutlich und notiere für die zehnjährigen US-Anleihen bei 1,36 Prozent, gestern habe die Rendite noch bei 1,32 Prozent gelegen. Und bei Anleihen sei das ein relativ kräftiger Anstieg. Das wiederum mache dem Goldpreis zu schaffen. Wenn man Charttechnik auf die Rendite der Staatsanleihen anwenden möchte, dann scheine der Abwärtstrend gerade zu brechen. Ein Ausbruch über 1,40 Prozent sollte zudem relativ rasch einen Anstieg auf 1,50/1,55 Prozent nach sich ziehen.Wie bereits mehrfach erwähnt: Der Kampf um die Marke von 1.840 Dollar bei Gold werde für die Bullen nicht leicht zu gewinnen sein. Von Seiten der Rendite der US-Staatsanleihen komme Rückenwind für die Bären. Klettere die Rendite weiter, sei durchaus ein erneuter Rutsch unter die Marke von 1.800 Dollar im Bereich des Möglichen. Es werde ein harter Kampf. Und der Anstieg der vergangenen beiden Wochen sei nichts Wert, solange den Bullen der Ausbruch über 1.840 Dollar bei Gold versagt bleibe. Anleger sollten sich in einem solchen Umfeld - auch wenn es verlockend aussehe - mit Hebelprodukten zurückhalten. Der Markt halte seine Karten noch verdeckt, wohin die Reise in den kommenden Wochen gehen werde. (07.09.2021/ac/a/m)