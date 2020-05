Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Während das 7-Jahres-Hoch des Goldpreises auf USD-Basis bei 1.747 USD noch ca. 1% entfernt ist, gelang dem Edelmetall in EUR gestern erneut ein neues Allzeithoch (1.607 EUR), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Nach einem kurzen Kräftesammeln nähere sich der Goldpreis auf EUR-Basis damit bereits wieder einer charttechnischen Schlüsselzone. Neben dem rechnerischen Kursziel der zu Jahresbeginn vervollständigten Korrekturflagge von gut 1.600 EUR und den jüngsten Rekordständen definiere die 138,2%-Fibonacci-Projektion des Abwärtsimpulses von September 2011 bis Dezember 2013 (1.613 EUR) eine wichtige Hürde. Gelinge der Sprung über die angeführten Hürden, entsteht nochmals ein prozyklisches Investmentkaufsignal. Rückenwind komme weiter von den Trendfolgern MACD und Aroon, welche jeweils "long" positioniert seien. Letztlich sollte der Goldpreis in EUR das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht haben. In die gleiche Kerbe schlage die Kursentwicklung der letzten Dekade, die übergeordnet als breitgefasste Schiebezone interpretiert werden könne. Die nach oben aufgelöste Tradingrange lasse langfristig sogar auf ein Kursziel im Bereich von 1.950 EUR hoffen. Ein weiteres Fibonacci-Projektionslevel bei 1.740 EUR definiere auf dem Weg in diese Region ein wichtiges Etappenziel. (15.05.2020/ac/a/m)

