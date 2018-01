Paris (www.aktiencheck.de) - Für den Goldpreis ging es an den Vortagen stark nach oben, wie aus der Veröffentlichung "daily Edelmetalle" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen hätten sich bei 1.236 USD fangen und zum Ende des Jahres noch einmal stark erholen können. Dies habe aus dem Abwärtstrend der Vorwochen herausgeführt, sodass die Widerstandsmarke bei 1.307 USD wieder habe erreicht werden können.



Der dynamische Ausbruch biete die Chance, die Rally noch weiter auszudehnen. Allerdings müsse einkalkuliert werden, dass im Bereich der 1.307 USD nochmals ein Rücksetzer zur Konsolidierung der steilen Rally anstehen könne. Abgaben bis 1.280 USD wären in diesem Fall noch nicht bärisch zu bewerten. Gehe es über die 1.307 USD hinaus, biete sich Spielraum bis in den Bereich 1.358 USD. (02.01.2018/ac/a/m)





