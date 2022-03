1. "Gold gerät unter Druck, wenn die Zinsen steigen". Einmal abgesehen davon, dass der Goldpreis an dem Tag gestiegen sei, als die FED die Zinsen erhöht habe, steige die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen seit Monaten. Habe sie im August 2021 noch bei 1,25% gelegen, habe sie sich mittlerweile auf 2,5% verdoppelt. Der Goldpreis sei im gleichen Zeitraum von rund 1.700 USD auf aktuell rund 1.930 USD gestiegen. Zinsen und Gold könnten also sehr wohl Hand in Hand steigen. Das sei keinesfalls überraschend. Die Zinsen würden als Reaktion auf die hohe Inflation genauso wie Gold steigen.



2. "Starker Dollar = Schwacher Goldpreis". Diese These sei in den vergangenen Wochen und Monaten eindrucksvoll widerlegt worden. Von seinem Tief im Juni 2020 bei 89 USD sei es mit dem Dollarindex auf aktuell 99,30 USD nach oben gegangen. Der Goldpreis habe mittlerweile ebenfalls über seinem Stand im Juni bei rund 1.880 USD notiert. Gold könne also sehr wohl Hand in Hand mit dem Dollar steigen. Auch das sei wenig überraschend: Sowohl Gold als auch US-Dollar würden in Krisenzeiten gesucht. Dazu habe die Ankündigung einer aggressiveren Zinspolitik in den USA den US-Dollar beflügelt. Und diese aggressive Zinspolitik sei wiederum auf die hohe Inflation zurückzuführen, womit wir wieder bei Punkt 1 wären.



Über Gold gebe es viele Mythen, doch viele davon wprden auch einer genauen Prüfung nicht standhalten. Um das Ganze in das richtige Licht zu rücken: Es solle nicht heißen, dass ein starker US-Dollar oder hohe Zinsen per se gut für den Goldpreis seien. Es zeige sich eben nur, dass es die vielfach zitierte inverse Korrelation so schlicht und ergreifend nicht gebe. (28.03.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis gerate zum Auftakt in die neue Woche unter Druck, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Das alles sei aber das normale Bild einer Konsolidierung. Nachdem der Goldpreis im Februar und auch zu Beginn des Monats März nur die Richtung nach oben gekannt habe, sei eine Konsolidierung überfällig gewesen. Dass diese ausgerechnet beim Allzeithoch im Bereich von 2.075 USD ihren Lauf genommen habe, sei nicht verwunderlich. Dennoch: Die Bullen würden am Ball bleiben.Gold habe bislang die erste Unterstützung bei 1.920 USD verteidigen können. Mittelfristig sei jedoch der Bereich um 1.840 bis 1.880 USD viel wichtiger - solange der Goldpreis über diesen Marken notiere, bleibe das Bild bullish. Interessant: Zwei Mythen seien binnen kürzester Zeit als genau solche entlarvt worden. Besonders Analysten und Trader, die sich gerne auf Korrelationen verlassen würden, dürften enttäuscht sein.