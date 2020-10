Paris (www.aktiencheck.de) - Beim Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) hatte sich nach dem Erreichen des neuen Allzeithochs bei 2.074 USD eine große Konsolidierung in Form einer Dreiecksformation angeschlossen, die in der Vorwoche nach unten verlassen wurde, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.Die Erholung mache nicht den Eindruck, als hätten die Bullen schon aufgegeben. Im Gegenteil: Sollte der Bereich um 1.900 USD jetzt nachhaltig überschritten werden, könnte die 1.920-USD-Marke als nächste große Hürde direkt attackiert werden. Selbst ein kurzer Ausbruch bis 1.935 und 1.950 USD wäre denkbar, ehe die Bären wieder aktiv werden dürften. Ein dauerhafter Anstieg über 1.950 USD könnte dann bereits in einen Angriff auf die 1.985-USD-Marke münden. Abgaben unter 1.870 USD würden den Anstieg dagegen stoppen und zu einem Rückfall auf 1.848 USD führen. (01.10.2020/ac/a/m)