Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Gold (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) hat sich in letzter Zeit unterdurchschnittlich entwickelt und bleibt trotz der anhaltenden bullischen Stimmung unter dem starken Widerstand bei 1.800 Dollar, so die Experten von XTB.



Aktuell konsolidiere der Preis in einem potenziellen, bärischen Flaggenmuster, das oft eine Wiederaufnahme der Abwärtsbewegung ankündige. Sollte es den Verkäufern in diesem Fall gelingen, die wichtige Unterstützung bei 1.760 Dollar zu unterschreiten, könnte sich die Abwärtsbewegung in Richtung der nächsten Unterstützung bei 1.725 Dollar beschleunigen. Um das bärische Szenario zu entkräften, würden die Käufer einen Durchbruch über den oben genannten Widerstand bei 1.800 Dollar benötigen. (25.06.2021/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Goldpreis



