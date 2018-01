Paris (www.aktiencheck.de) - An der Zielmarke bei 1.235 USD beendeten die Bullen den seit September 2017 vorherrschenden, zweiteiligen Abwärtstrend bei Gold (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) und sorgten seither für einen dynamischen Anstieg, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



Mit der Rückeroberung der wichtigen früheren Unterstützungen bei 1.265 und 1.301 USD seien die Weichen für die Fortsetzung des Aufwärtstrends seit Januar 2017 gestellt worden. In dieser Woche tendiere der Wert knapp unter der nächsthöheren Kursbarriere bei 1.325 USD seitwärts.



Die laufende Kaufwelle sei in dieser Woche primär zur Seite hin korrigiert worden, ohne dass spürbarer Abgabedruck aufgekommen sei. Diese bullische Konsolidierungsphase könnte direkt mit einem Ausbruch über 1.325 USD beendet und damit der Weg bis 1.355 USD freigemacht werden. An dieser Stelle wäre wiederum mit einer übergeordneten Korrektur zu rechnen. Ein Anstieg über die Hürde würde dagegen für weitere Zugewinne bis 1.375 USD sorgen. Würden die Bullen dagegen zunächst an der 1.325 USD-Marke scheitern, dürfte es nach einer Korrektur bis 1.301 USD zu einem weiteren Ausbruchsversuch kommen. (11.01.2018/ac/a/m)







Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.