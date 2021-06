Paris (www.aktiencheck.de) - Nachdem der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) seine steile Aufholjagd Ende Mai am Widerstand bei 1.920 USD beendet hatte, folgte eine noch dynamischere Verkaufswelle, die das Edelmetall unter anderem wieder unter die zentrale mittelfristige Abwärtstrendlinie drückte, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Im Anschluss sei der Wert auch unter die Haltemarken bei 1.815 und 1.798 USD eingebrochen und habe erst an der Unterstützung bei 1.764 USD aufgefangen werden können. Nach dieser Vielzahl von Verkaufssignalen scheine es, als könnte sich die Käuferseite nur eine kurze Erholungspause gönnen.



Der ersten Erholung ausgehend von 1.764 USD hätten die schwachen Bullen bisher keine zweite folgen lassen können und es drohe daher, dass sie bereits von der nächsten Abwärtswelle erdrückt würden. Unter 1.764 und 1.755 USD würde diese bis 1.720 USD führen. Sollte dort eine Erholung ausbleiben, seien Abgaben bis 1.670 und 1.677 USD wahrscheinlich. Dort sollte aber eine Bodenbildung starten und so ein Einbruch bis 1.642 USD verhindert werden. Erholungen bis 1.798 USD würden den Abwärtstrend nicht stoppen. Und selbst ein Ausbruch über die Hürde dürfte schon bei 1.808 und 1.815 USD gestoppt werden. Erst darüber wäre eine stärkere Erholung bis 1.848 USD denkbar. (28.06.2021/ac/a/m)



