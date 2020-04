Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Future hat es vorgemacht, der Spotpreis ist gestern nachgezogen, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Chris Weston, Chefanalyst bei Pepperstone Research, habe die Situation gegenüber dem Internetportal kitco.com treffend zusammengefasst. Nachdem Gold den Widerstand in Form des Jahreshochs aus dem Markt genommen habe, sehe das Edelmetall hervorragend aus. "Gold und Edelmetalle stehen wieder auf dem Radar der Investoren. ( ) Ich denke, Rücksetzer sind von nun an Kaufgelegenheiten." Das technische Bild sei ausgezeichnet - egal welchen Zeitraum man heranziehe, alles spreche für höhere Preise in den kommenden Monaten. Gold bezeichne er als "Absicherung gegen die Verrücktheit". Zudem sehe er auch den Ölpreis wieder anziehen, was den Goldpreis noch einmal beflügeln sollte, da auch die Inflation zurückkommen könnte.Tatsächlich präsentiere sich der Goldpreis in den vergangenen Tagen enorm stark. Der große Rücksetzer sei bislang ausgeblieben. Gold habe eine V-förmige Erholung eingeläutet. Das kommt zwar vergleichsweise selten vor, dennoch scheinen die Investoren den sicheren Hafen aktuell zu suchen, so die Experten vom Anlegermagazin "Der Aktionär". Kurzfristig sei Gold aus technischer Sicht leicht überkauft. Ein Rücksetzer würde dem Chart gut zu Gesicht stehen, damit das Bild nicht zu sehr überhitze. Doch wie Christ Weston schon sage: Rücksetzer seien bei Gold Kaufgelegenheiten. Anleger seien gut beraten, diese zu nutzen. Der Goldpreis scheine tatsächlich auf dem Weg zu sein, die 2.000-Dollar-Marke noch in diesem Jahr anzugreifen. Und vieles spreche für weitaus höhere Kurse in den kommenden Jahren. (14.04.2020/ac/a/m)