Seiner Ansicht nach werde der herausforderndste Aspekt von ESG für Bergbauunternehmen der Ausstoß von Treibhausgasen sein. Das Pariser Abkommen sei zum akzeptierten Standard geworden und fordere bis 2050 eine Netto-Null-Emission von Treibhausgasen.



"Wir führen ESG-Meetings mit allen Produzenten in unserem Portfolio durch und alle sind dabei, Emissionsziele zu formulieren, mit deren Veröffentlichung wir im kommenden Jahr rechnen", sage Foster. "Bei den großen Bergbauunternehmen, die sich bereits Ziele gesetzt haben, können wir Strategien vorfinden, denen es an Details mangelt. Die Welle der ESG-Investitionen hat sich zu schnell vollzogen, als dass die meisten Schwerindustrien ein genaues Verständnis dahingehend hätten entwickeln können, was nun genau mit Netto-Null-Emissionen gemeint ist. Es handelt sich also um ein noch laufendes Projekt."



Laut einer vom World Gold Council veröffentlichten Wood-Mackenzie-Studie über 31 große Goldminen würden rund 95 Prozent der Emissionen auf zugekauften Strom oder die Verbrennung von Kraftstoffen entfallen. Das bedeute, dass die Minen stark von den Energieversorgern und Lieferanten ihrer Ausrüstung abhängig sein würden, um ihre ESG-Ziele zu erreichen.



So würden einige Unternehmen aktuell bereits Maßnahmen planen wie die Installation von Solaranlagen, weitere Effizienzinitiativen wie Automatisierung, Big Data und Erzsortierung oder die Schließung bzw. Verkleinerung von Minen mit hohen Emissionen sowie den vermehrten Einsatz von elektrisch betriebenen Gerätschaften, sodass die Emissionsintensität bis 2030 um 35 Prozent sinken könnte. (29.03.2021/ac/a/m)







Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Goldunternehmen weisen aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit hohe ESG-Risiken auf, wie Joe Foster, Portfoliomanager und Goldstratege bei VanEck, in seinem aktuellen Goldkommentar darlegt.Zwar würden die Unternehmen mittlerweile hervorragend mit diesen Risiken umgehen. "In der Vergangenheit leisteten Geschäftsleitungen von Unternehmen jedoch schlechte Arbeit, wenn es darum ging, die Öffentlichkeit über Aktivitäten und Ergebnisse rund um ESG zu informieren", erkläre Foster.