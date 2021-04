Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis konnte zwar gestern im Tagesverlauf ins Plus drehen nachdem die US-Notenbank FED die Zinsen wie erwartet nahe 0 gelassen hat, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Die Goldnachfrage habe im ersten Quartal 2021 bei 815,7 Tonnen gelegen. Das sei praktisch identisch mit dem Vorquartal gewesen, aber 23% niedriger als noch im ersten Quartal 2020. Deutlich auf dem Vormarsch habe sich die Schmucknachfrage befunden. Die habe 52% höher gelegen als noch im Vorjahreszeitraum. Hier zeige sich ein deutlicher Rebound nachdem die Schmucknachfrage über weite Strecken des vergangenen Jahres aufgrund von Corona eingebrochen sei.Die Industrienachfrage seitens des Technologiesektors sei ebenfalls gestiegen und zwar um 11% auf 81,2 Tonnen. Der eigentliche Knackpunkt und damit der vermeintlich Hauptverantwortliche für die schwache Performance im ersten Quartal sei wie schon im vierten Quartal die Nachfrage seitens der ETFs gewesen. Die Bestände der ETFs seien um 177,9 Tonnen zurückgegangen - ein Rückgang um 71% im Vergleich zum Vorjahr. Mit anderen Worten: Die Investmentnachfrage sei schuld an der schwachen Performance gewesen. Aber: Mit Investmentnachfrage sei nicht die Nachfrage nach physischen Münzen und Barren gemeint. Die sei nämlich auf dem Vormarsch. Sie sei um 36% auf 339,5 Tonnen geklettert. Offensichtlich würden immer mehr Privatanleger die Gefahr fürchten, die von einer steigenden Inflation für das Vermögen ausgeheen würden. Ein Wermutstropfen sei sicherlich auch die nachlassenden Käufe der Zentralbanken, die nur noch 95,5 Tonnen nachgefragt hätten - 23% weniger als im Vorjahr. Demgegenüber stehe ein Angebot von 1.096,2 Tonnen. Das sei ein Minus von 4% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das Ganze liege v.a. an einer geringen Recyclingquote. (29.04.2021/ac/a/m)