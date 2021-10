Paris (www.aktiencheck.de) - Dem Abverkauf im September folgte eine dynamische Erholung ausgehend von der Unterstützung bei 1.720 USD, die den Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) in den letzten Wochen wieder über die Hürde bei 1.789 USD und sogar über die kurzfristige Abwärtstrendlinie führte, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dieser Anstieg habe bis 1.813 USD gereicht, ehe eine Korrektur eingesetzt habe, die die Bullen zuletzt unter Zugzwang gebracht habe. Aktuell scheinen sie eine Gegentrendphase aber gut überstanden zu haben und so nähert sich der Goldpreis wieder den kleinen Widerstandsmarken um 1.810 USD, so die BNP Paribas.



Entscheidend dürfte jetzt sein, dass der Goldpreis ohne weitere Rücksetzer über 1.810 USD ausbrechen könne. Dann wäre ein schneller Anstieg bis 1.833 USD und darüber bis 1.848 USD möglich. Allerdings nehme der Verlauf der letzten Monate schon jetzt die Züge eines großen Dreiecks an, das andeute, dass dieser Widerstandsbereich womöglich Ausgangspunkt einer weiteren großen Verkaufswelle werde. Auf der Unterseite würden dagegen die Abwärtstrendlinie und der Supportbereich von 1.782 bis 1.789 USD stützen. Erst darunter wäre Gold wieder unter Druck und ein Einbruch bis 1.755 USD die Folge. Sollte die Marke nicht halten, seien Verluste bis 1.720 USD wahrscheinlich. (28.10.2021/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Goldpreis



