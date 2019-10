Paris (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) bewegte sich in den vergangenen Wochen leicht abwärts, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Rally der Vormonate sei ausgehend von 1.555 USD korrigiert worden. Zuletzt hätten sich die Notierungen oberhalb der 1.480 USD stabilisieren können und seien ausgehend von diesem Niveau einen Ausbruchsversuch aus dem Korrekturtrend gestartet.



Anschlusskäufe seien wichtig, nachdem die Ausbruchsbewegung an der Hürde bei 1.517 USD schnell gestoppt worden sei. Gelinge ein Anstieg über 1.517 USD, würde sich der Weg in Richtung 1.555 USD schnell wieder öffnen. Mittelfristig könnte dann eine Rally in Richtung 1.600 USD anstehen. Ein stärkerer Rückfall in den Abwärtstrend sollte möglichst vermieden werden, wobei erst unterhalb der 1.480 USD neue Verkaufssignale drohen würden. (28.10.2019/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Goldpreis



