Paris (www.aktiencheck.de) - Nach einem weiteren gescheiterten Ausbruchsversuch über den Widerstand bei 1.760 USD fiel der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) ab Mitte Mai bis an das Zwischentief bei 1.670 USD zurück, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dort hätten die Bullen allerdings einen weiteren Aufwärtsimpuls starten können, der diesmal zum Ausbruch über die übergeordnete Hürde geführt habe. Seither tendiere der Goldpreis im Bereich von 1.760 USD seitwärts.



Das nächste Ziel nach dem gelungenen Ausbruch dürfte jetzt der mehrfache Widerstand bei 1.795 bis 1.800 USD sein. Dort könnte eine weitere Zwischenkorrektur starten. Sollte die Zone dagegen direkt überschritten werden, seien Zugewinne bis 1.850 USD und darüber bereits bis an das Allzeithoch bei 1.920 USD in den kommenden Tagen möglich. Weiterhin würde erst ein Rückfall unter 1.730 USD für den vorläufigen Stop der Kaufwelle sorgen. Dann könnte eine Korrektur bis 1.703 USD führen. (29.06.2020/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Goldpreis



