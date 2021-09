Der Konsens gehe auch davon aus, dass die Renditen von US-Staatsanleihen steigen würden, wodurch der Renditerückgang, den man in den letzten drei Monaten erlebt habe, bis Ende des Jahres weitgehend aufgehoben und dann auf ein Niveau steigen werde, das man seit 2019 nicht mehr gesehen habe.



Der US-Dollar bleibe über den Prognosehorizont relativ flach und gehe leicht von 92,6 bei Redaktionsschluss (16. August 2021) auf 91,0 zum Ende der Prognose zurück.



Im Einklang mit dem Szenario nachlassender Inflationssorgen und steigender Renditen von Staatsanleihen würden die Experten von WisdomTree erwarten, dass die spekulative Positionierung von derzeit 200.000 Kontrakten netto auf 130.000 netto zurückgehen würde.



Wenn wir diese Annahmen in unser Modell einbeziehen, kommen wir bis zum zweiten Quartal 2022 auf einen Goldpreis von 1.890 US-Dollar/Unze, könnten aber bis Ende des Jahres einen Höchststand von 1.970 US-Dollar/Unze erreichen, so die Experten von WisdomTree. Trotz des Gegenwinds einer nachlassenden Inflation und steigender Renditen von US-Staatsanleihen korrigiere Gold in diesem Szenario immer noch nach oben, nachdem es unterbewertet gewesen sei.



Wir schreiben dem Konsensszenario eine Wahrscheinlichkeit von 40 Prozent zu; wir untersuchen auch einige andere Szenarien, so die Experten von WisdomTree. In einem Bullen-Szenario sollten eine hartnäckig hohe Inflation und eine Zentralbank, die ihr nicht im Weg stehe, Gold auf ein Allzeithoch von 2.190 US-Dollar/Unze treiben. Im Bären-Szenario könnte eine restriktive Bewegung der Federal Reserve dazu führen, dass der Goldpreis auf 1.550 US-Dollar/Unze falle.



Gold sei im Vergleich zu der Modellprognose der Experten von WisdomTree derzeit unterbewertet. Wenn das Verhalten von Gold zurückschnelle, bestehe Aufwärtspotenzial für das Metall. Selbst im Konsensszenario der Experten von WisdomTree, in dem es Gegenwind durch Inflationsabschwächung und steigende Staatsanleiherenditen gebe, sollten die Goldpreise gegenüber dem heutigen Niveau steigen. (15.09.2021/ac/a/m)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





London (www.aktiencheck.de) - Nach einer Erholung für den größten Teil des zweiten Quartals 2021 haben die Drawdowns im Juni und August 2021 das Gold ( ISIN XC0009655157 WKN 965515 ) zurückgeworfen, so Nitesh Shah, Director, Research, Wisdom Tree.Basierend auf dem Modellierungsrahmen der Experten von WisdomTree sehe Gold stark unterbewertet aus. Die Inflation, aktuell bei über 5 Prozent, sei brandaktuell und deute auf einen Goldpreis über 2.000 US-Dollar/Unze hin. Dennoch pendle der Preis um die Marke von 1.785 US-Dollar/Unze. Das Modell der Experten von WisdomTree weise darauf hin, dass der Goldpreis im Juli 2021 im Jahresvergleich um fast 12 Prozent gestiegen sein sollte, während er in Wirklichkeit um 8 Prozent im Jahresvergleich gefallen sei.Nach Ansicht der Experten von WisdomTree werde Gold, wenn es sein traditionelles Verhalten wiedererlange, vom heutigen Niveau steigen und dem Gegenwind moderat steigender Staatsanleiherenditen und einer leichten Inflationsabkühlung entgegenwirken. Das seltsame Verhalten von Gold in letzter Zeit werde auch durch die Abkehr von den Realkursen in den letzten Monaten deutlich. Wie man in der Vergangenheit gesehen habe, würden diese kurzfristigen Abgänge jedoch häufig korrigiert (z.B. im November 2019 und November 2020).Mithilfe ihres Modellrahmenwerks würden die Experten von WisdomTree eine Prognose für den Goldkurs bis zum dritten Quartal 2022 bereitstellen. Dieser Ausblick beinhalte eine Konsensansicht zu den makroökonomischen Inputs für das Modell der Experten, basierend auf einer Umfrage unter Ökonomen von Bloomberg im Juli 2021.