Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der Chartverlauf des Goldpreises (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) bleibt weiterhin extrem spannend, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Vor allem das zuletzt mehrfach beschriebene, verschachtelte Kursmuster stelle dabei das Kernargument der Analysten dar. Zur Erinnerung: Die im Chart eingezeichnete Schulter-Kopf-Schulter-Formation sei möglicherweise Teil eines größeren Doppelbodens - definiert durch die Lows bei 1.676/1.684 USD. Die Rückeroberung der Glättungslinien der letzten 50 bzw. 200 Tage (akt. bei 1.780/1.790 USD) unterstreiche die kurzfristigen Ambitionen der Bullen. In die gleiche Kerbe schlage der Point & Figure-Chart des Goldpreises, wo mit dem Spurt über die Marke von 1.800 USD ebenfalls ein neues Einstiegssignal entstehe. Das letzte fehlende Glied in der Argumentationskette der Analysten wäre ein Sprung über die Hochs vom Juli/September bei 1.832/1.834 USD, denn dann wäre die diskutierte S-K-S-Umkehr vervollständigt. Die Relevanz dieses Signalgebers werde durch die dritte Auffächerungslinie des Abwärtstrends seit August 2020 (akt. bei 1.835 USD) unterstrichen. Gelinge der Befreiungsschlag, dann eröffne sich ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von rund 150 USD - mehr als ausreichend, um auch den großen Doppelboden mit einem Spurt über das Juni-Hoch bei 1.916 USD zu vervollständigen. (10.11.2021/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Goldpreis



mehr >