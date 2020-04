"Wir kaufen Gold zu einem Preis von 1.710 Dollar die Unze und rechnen mit einem Anstieg auf 1.900 Dollar je Unze, um das anhaltende Wachstum der Investitionsnachfrage angesichts massiver und anhaltender unkonventioneller Anreize für Zentralbanken zu spielen", heiße es in der jüngsten von TD Securities veröffentlichten Studie. Der Gedanke hinter dem Trade sei, dass der Markt derzeit das gelbe Metall unterbewerte, wenn man die langfristige Inflationserwartung und das Ausmaß der globalen quantitativen Lockerung berücksichtige, so Bart Melek, Leiter der globalen Strategie von TD Securities, und Daniel Ghali, Rohstoffstratege.



"Das jüngste QE-Programm der FED ist jetzt das größte, das jemals verzeichnet wurde. Natürlich besteht ein bekannter Zusammenhang zwischen QE und niedrigeren Realzinsen, sodass es letztendlich die Realzinsen drückt, indem die Inflationserwartungen schneller steigen als die Nominalzinsen angehoben werden. Die FED und andere Zentralbanken werden ihre äußerst einfache Politik nach einem Jahrzehnt unter der Zielinflation und einem neu entdeckten Interesse an asymmetrischen Inflationszielen wahrscheinlich viel länger als erwartet beibehalten", hätten Melek und Ghali gesagt.



Das Umfeld für den Goldpreis sei in der Tat ideal. "Der Aktionär" weise seit Monaten daraufhin, dass der Goldpreis in US-Dollar auf dem Weg zu einem neuen Allzeithoch sei. Etwas, das Gold in vielen anderen Währungen wie beispielsweise dem Euro oder auch den Japanischen Yen aber auch in den Rohstoffwährungen wie dem Australischen Dollar oder dem Kanadischen Dollar bereits erreicht habe. An dieser Einschätzung habe sich nichts geändert. (21.04.2020/ac/a/m)







