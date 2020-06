Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Edelmetalle wurden gestern Opfer des Abverkaufs, der sich quasi über die gesamten Finanzmärkte erstreckte, so Markus Bußler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär"."Die Bilanz der Federal Reserve ist dem Risiko einer Abwertung ausgesetzt. Sollten die zugrundeliegenden Assets ausfallen, wird Gold auf einen Preis steigen, der die Bilanz der FED ausgleicht", habe Dan Oliver, Gründer von Myrmikan Capital gegenüber dem Internetportal kitco.com gesagt. "Wie Sie wissen, befand sich die FED aufgrund des Corona-Virus in einem massiven Kaufrausch, weshalb der Gleichgewichtspreis für Gold entsprechend steigt und die Zahlen, die diese Bilanz jetzt ausgleichen, enorm hoch sind", habe er gesagt. "Meine Prognose für den Goldpreis hat sich geändert. Ich bin jetzt bei 10.000 US-Dollar." Es gehe bei der Bilanz nicht nur um Inflation, sondern auch darum, wie gesund sie sei. Wenn die Assets der FED, wie Hypothekenschulden oder Staatsanleihen zusammenbrechen würden, dann werde die FED erkennen, dass sie wertlos seien. Und das werde einen großen Einfluss auf den Dollar haben.Dan Oliver male damit natürlich ein sehr düsteres Szenario. Doch soweit müsse es gar nicht kommen, damit der Goldpreis auch in den kommenden Monaten deutlich steige. Die ultralockere Geldpolitik werde die Ängste vor einer Abwertung der Währung beziehungsweise eines Kaufkraftverlustes der Fiat-Währungen beflügeln. Dies dürfte die Nachfrage nach harten Assets weiter anheizen. Gold sei ein klassischer Schutz in solchen Zeiten. Aber auch Aktien würden zu Sachwerten gehören, die gefragt bleiben würden. Das werde die Märkte und den Goldpreis weiter nach oben hieven. DER AKTIONÄR bleibe bei seiner Prognose, dass Gold gute Chancen habe, noch im laufenden Jahr die 2.000 Dollar zu erreichen. Und dort müsse noch lange nicht Schluss sein für den Goldpreis, wenn man auf die kommenden Jahre blicke. (25.06.2020/ac/a/m)