Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hat eine rasante Rally hinter sich, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Der Index sei dabei von 11.300 bis über 12.000 geklettert. Kurzfristig könnte die Luft etwas dünner werden. Der DAX sei an der oberen schwarzen Eindämmungslinie im Umfeld von 12.000 zum Stehen gekommen. Zwei Tage in Folge sei es nicht weiter gegangen. Ob die Korrektur in diesem Zug flach oder spitz ausfalle, sei unklar.



Unter der schwarzen Eindämmungslinie sei der DAX empfänglich für Konsolidierungen bis 11.968, 11.938 und 11.910 sowie 11.850. Zwischen 11.850 und 12.040 sei ein neuer neutraler Bereich. Über 12.040 wäre 12.150 das zu verfolgende "161% Ziel" Ziel. Unter 11.850 erweitere sich das Korrekturpotenzial bis zum Ziel 11.756 (Xetra Gap). Eine große Tageskerzenchartunterstützungszone stelle der Bereich 11.700/11.650 dar. Unter 11.300 gäbe es größere Verkaufssignale. (08.04.2019/ac/a/m)



