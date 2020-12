Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gold ( ISIN XC0009655157 WKN 965515 ) und Silber ( ISIN XC0009653103 WKN nicht bekannt) haben sich in der zu Ende gehenden Woche leicht von den Verlusten der vorangegangenen Wochen erholen können, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär"."Die Edelmetalle sind in letzter Zeit unter erheblichen Druck geraten, da die Anleger die zyklischen Aktien erneut bevorzugen, nachdem die Nachricht vom Impfstoff bekannt wurde", habe Neil Meader, Direktor für Gold und Silber bei Metals Focus, in einem Research-Bericht gesagt. "Wir bezweifeln jedoch, dass dies aufrechterhalten wird. Es wird einige Zeit dauern, bis der Impfstoff weit verbreitet ist. Wir erwarten auch erst Mitte 2021 eine Rückkehr zur Normalität." Die Analysten von Metals Focus hätten gesagt, dass der Goldmarkt weiterhin von weiteren Konjunkturmaßnahmen, niedrigen Anleiherenditen und steigendem Inflationsdruck profitieren werde.Sicherlich sei die Performance von Gold, Silber und insbesondere Minenaktien in den vergangenen Wochen alles andere als berauschend gewesen. Aber das sei nichts Ungewöhnliches für den Edelmetallsektor. Hier würden häufig Phasen von Euphorie mit Phasen von Depression wechseln. Aktuell scheinen die Edelmetalle damit begonnen zu haben, einen zyklischen Boden zu bilden, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär". Dieser sollte dann das Fundament für die nächste Rally legen, die Gold tatsächlich in den Bereich von 2.300 Dollar hieven könne. Bei Silber seien durchaus höhere Kurse denkbar. "Der Aktionär" halte es für möglich, dass die nächste Rally den Silberpreis in den Bereich von 35 Dollar bringe. (04.12.2020/ac/a/m)