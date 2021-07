Eigentlich sei die Situation paradox gewesen: Die hohen Inflationszahlen hätten dafür gesorgt, dass der US-Dollar habe zulegen können. Dafür könne es im Prinzip nur eine Erklärung geben: Der Markt gehe davon aus, dass die US-Notenbank früher als andere Notenbanken die Zinsen anheben werde. Aber auch dieser Gedanke sei eher theoretischer Natur. Selbst wenn die FED im kommenden Jahr einen oder zwei Zinsschritte durchführe, werde doch der Realzins deutlich negativ bleiben.



Das sehe auch Will Rhind, CEO von GraniteShares, so. Im Gespräch mit dem Internetportal kitco.com habe er erklärt: "Ich denke, wenn alle aus dem Urlaub zurückkommen, also im September, hohe oder erhöhte Inflationszahlen sehen, können wir 2.000 Dollar für Gold noch vor Ende des Jahres sehen." Aktuell sehe die Situation noch etwas anders aus. "Im Moment steigen die Aktien, weil der Markt nicht glaubt, dass es ein Inflationsproblem gibt. Was mit Aktien in einem inflationären Umfeld passiert, ist, dass es einen Punkt gibt, an dem die Unternehmen die Inflationskosten nicht mehr weitergeben können", habe er gesagt.



Schon nach den vergangenen Inflationsdaten hätten wir ein ähnliches Muster gesehen: Erst sei Gold eingeknickt und habe sich dann an den Folgetagen erholen können. So scheine es auch dieses Mal zu sein. Dass einige das Inflationshoch bereits im Mai gesehen hätten, habe sich als falsch herausgestellt. Das scheine der Markt nun zu verarbeiten. (14.07.2021/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis kann am frühen Nachmittag zulegen und nähert sich der Marke von 1.820 USD, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Gestern habe das Edelmetall eine Berg- und Talfahrt auf das Parkett gelegt. Zunächst habe Gold vor Bekanntgabe der Inflationsdaten im Plus notiert. Als dann der Verbraucherpreisindex mit einem Plus von 5,4% im Vergleich zum Vorjahr veröffentlicht worden sei, sei es mit Gold zunächst nach unten gegangen, dann habe sich der Goldpreis erholt und habe zum Handelsende wieder abgegeben.