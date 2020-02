Xetra-Aktienkurs Godewind Immobilien-Aktie:

Kurzprofil Godewind Immobilien AG:



Die Godewind Immobilien AG (ISIN: DE000A2G8XX3, WKN: A2G8XX, Ticker-Symbol: GWD) mit Sitz in Frankfurt am Main ist eine auf deutsche Büroimmobilien spezialisierte Gesellschaft. Der Fokus der Gesellschaft liegt auf dem Ausbau ihres attraktiven Immobilienportfolios mit dem Schwerpunkt auf Büroimmobilien. Als aktiver Portfolio- und Asset-Manager strebt Godewind eine nachhaltige Ertrags- und Einkommenssteigerung an, die durch das regelmäßige Heben von Wertschöpfungspotenzialen, die sich unter anderem durch den gezielt eingekauften Leerstand von ursprünglich rund 28 Prozent ergeben, ergänzt wird. Aktuell verfügt die Godewind über einen Büroimmobilienbestand mehr als eine Milliarde Euro. Mithilfe eines weitreichenden Netzwerks und durch wertsteigernde Akquisitionen soll so mittelfristig ein Büroimmobilien-Portfolio von rund 3 Milliarden Euro aufgebaut werden.



Basierend auf dem internen Portfolio- und Asset Management wird die Godewind Immobilien AG Gewerbeimmobilien kosteneffizient verwalten, langfristige Mietverträge abschließen und so den Unternehmenswert erhöhen. Die Gesellschaft verfügt über Verlustvorträge bei der Körperschaft- und Gewerbesteuer sowie über ein steuerliches Einlagekonto.



Die Aktie der Godewind Immobilien AG wird im höchsten Transparenz-Level der Deutsche Börse AG, Prime Standard, geführt und u. a. im XETRA Markt-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) gehandelt. (14.02.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Godewind Immobilien-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Godewind Immobilien-Aktie (ISIN: DE000A2G8XX3, WKN: A2G8XX, Ticker-Symbol: GWD) unter die Lupe.Vor elf Wochen habe "Der Aktionär" den Bürokonzern Godewind als spekulativen Top-Tipp zum Kauf empfohlen. Im Nachhinein betrachtet hätte das Timing nicht viel besser sein können. Die Aktie habe seitdem kontinuierlich zugelegt und sei bis gestern um rund 40 Prozent gestiegen. Am Donnerstagabend sei die Bombe geplatzt: Der französische Immobilienriese Covivio übernehme Godewind für einen satten Aufschlag.Covivio biete 6,40 Euro je Godewind-Aktie und damit einen Aufschlag von 13 Prozent gegenüber dem Schlusskurs am Tag vor der Ankündigung. 35 Prozent hätten sich die Franzosen schon von den Altaktionären gesichert, angestrebt würden 100 Prozent und ein Delisting des deutschen Bürokonzerns.Stavros Efremidis, Chef von Godewind, habe es damit zum dritten Mal geschafft, ein Immobilienunternehmen aufzubauen, um es dann an einen größeren Player zu verkaufen. Dabei habe es sich um die Firmen KWG und WCM Immobilien gehandelt. Jedes Mal mit an Bord als Investor: Karl Ehlerding.Wer dabei ist, nimmt die Gewinne mit und widmet sich der nächsten Investition, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Godewind Immobilien-Aktie: