Das auf Netzsicherheit spezialisierte Technologieunternehmen Symantec (ISIN: US8715031089, WKN: 879358, Ticker-Symbol: SYM; Nasdaq-Symbol: SYMC) (-7,8%) habe mit seinen Zahlen für das erste Geschäftsquartal zwar die Markterwartungen etwas übertroffen, allerdings beim Ausblick enttäuscht.



In der Spieleindustrie überraschte Take-Two Interactive Software (ISIN: US8740541094, WKN: 914508, Ticker-Symbol: TKE), Hersteller des populären Videospiels Grand Theft Auto, mit guten Geschäftszahlen und habe auch den Ausblick erhöht. Der Konkurrent Activision Blizzard (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI) sei dagegen nach dem Zahlenausweis 3,7% gefallen. Zwar das Unternehmen den Gewinn und Umsatz gesteigert, allerdings sei die Zahl der aktiven Nutzer gesunken.



In Europa stünden heute noch die Finanzinstitute HSBC (ISIN: GB0005405286, WKN: 923893, Ticker-Symbol: HBC1, London: HSBA, Nasdaq OTC-Symbol: HBCYF) und UniCredit (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Nasdaq OTC-Symbol: UNCFF) mit der Veröffentlichung von Quartalszahlen auf dem Programm. (06.08.2018/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - In den USA stehen heute keine marktrelevanten Konjunkturdaten am Datenkalender, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Für die Aktien von GoPro (ISIN: US38268T1034, WKN: A1XE7G, Ticker-Symbol: 5G5, Nasdaq-Symbol: GPRO) sei es am Freitag um 17,7% nach oben gegangen. Der US-amerikanische Hersteller von Action-Kameras habe im abgelaufenen Quartal einen höheren Umsatz ausgewiesen als erwartet und seinen Quartalsverlust stärker als angenommen verringert.