Tradegate-Aktienkurs GoPro-Aktie:

5,24 Euro -4,20% (09.01.2018, 17:46)



Nasdaq-Aktienkurs GoPro-Aktie:

US 6,24 -4,95% (09.01.2018, 17:51)



ISIN GoPro-Aktie:

US38268T1034



WKN GoPro-Aktie:

A1XE7G



Ticker-Symbol GoPro-Aktie Deutschland:

5G5



Nasdaq Ticker-Symbol GoPro-Aktie:

GPRO



Kurzprofil GoPro Inc.:



GoPro Inc. (ISIN: US38268T1034, WKN: A1XE7G, Ticker-Symbol: 5G5, Nasdaq-Symbol: GPRO) ist ein in den USA beheimateter Hersteller von Action-Kameras. Neben der Entwicklung von Hardware- werden auch Software-Lösungen angeboten. Der Hauptsitz befindet sich in San Mateo, Kalifornien.

(09.01.2018/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - GoPro-Aktienanalyse von Analyst Stanley Kovler von der Citigroup:Analyst Stanley Kovler von der Citigroup äußert laut einer Aktienanalyse hinsichtlich den Aktien von GoPro Inc. (ISIN: US38268T1034, WKN: A1XE7G, Ticker-Symbol: 5G5, Nasdaq-Symbol: GPRO) weiterhin die Erwartung einer neutralen Kursentwicklung.Die Aussichten für das Umsatzwachstum und die Gewinnkraft von GoPro Inc. stellen sich nach Ansicht der Citigroup-Analysten schlechter dar als bislang angenommen.Die Preismacht des Unternehmens scheine dem Ausblick entsprechend begrenzt zu sein. Durch die Stellenstreichungen in der Karma-Division würden Umsatzpotenziale beschnitten und sich weitere Herausforderungen auf dem Weg zu einem Turnaround ergeben, so der Analyst Stanley Kovler.In ihrer GoPro-Aktienanalyse stufen die Analysten der Citigroup das den Titel unverändert mit "neutral" ein und senken das Kursziel von 8,50 auf 7,00 USD.Frankfurt-Aktienkurs GoPro-Aktie:5,18 Euro -7,50% (09.01.2018, 17:17)