Kurzprofil GoPro Inc.:



GoPro Inc. (ISIN: US38268T1034, WKN: A1XE7G, Ticker-Symbol: 5G5, Nasdaq-Symbol: GPRO) ist ein in den USA beheimateter Hersteller von Action-Kameras. Neben der Entwicklung von Hardware- werden auch Software-Lösungen angeboten. Der Hauptsitz befindet sich in San Mateo, Kalifornien.



New York (www.aktiencheck.de) - GoPro-Aktienanalyse des Analysten Andrew Uerkwitz von Oppenheimer:Aktienanalyst Andrew Uerkwitz vom Investmenthaus Oppenheimer rechnet im Hinblick auf die Aktien von GoPro Inc. (ISIN: US38268T1034, WKN: A1XE7G, Ticker-Symbol: 5G5, Nasdaq-Symbol: GPRO) laut einer Aktienanalyse weiterhin mit einer durchschnittlichen Kursentwicklung.Die Q4-Erlöse von GoPro Inc. seien schwächer ausgefallen als vom Markt erwartet. Die Planungen für das erste Quartal hätten die Prognosen sogar deutlich unterschritten. Hohe Lagerbestände bei der HERO 5 und ein ungünstiger Mix würden sich negativ bemerkbar machen.Das Management habe die jüngsten Fehlschläge offen zugegeben. Der CEO habe fünf Prioritäten für 2017 dargelegt, um wieder in die Gewinnzone zu kommen. Die Analysten von Oppenheimer loben die Fokussierung auf einen Umschwung. Falls die Umsetzung gut gemacht werde, dürften sich einige Dinge zum Vorteil von GoPro entwickeln.In ihrer GoPro-Aktienanalyse halten die Analysten von Oppenheimer am "perform"-Rating für den Titel fest.XETRA-Aktienkurs GoPro-Aktie:8,87 Euro -11,15% (03.02.2017, 16:09)Tradegate-Aktienkurs GoPro-Aktie:8,92 Euro -13,02% (03.02.2017, 16:26)