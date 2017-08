Nasdaq-Aktienkurs GoPro-Aktie:

GoPro Inc. (ISIN: US38268T1034, WKN: A1XE7G, Ticker-Symbol: 5G5, Nasdaq-Symbol: GPRO) ist ein in den USA beheimateter Hersteller von Action-Kameras. Neben der Entwicklung von Hardware- werden auch Software-Lösungen angeboten. Der Hauptsitz befindet sich in San Mateo, Kalifornien.



(07.08.2017/ac/a/n)

Los Angeles (www.aktiencheck.de) - GoPro-Aktienanalyse der Analystin Alicia Reese von Wedbush Securities:Laut einer Aktienanalyse vertritt die Analystin Alicia Reese vom Investmenthaus Wedbush Securities hinsichtlich der Aktien von GoPro Inc. (ISIN: US38268T1034, WKN: A1XE7G, Ticker-Symbol: 5G5, Nasdaq-Symbol: GPRO) weiterhin eine neutrale Haltung.Die Analysten von Wedbush Securities zeigen sich auf Grund der Fehlschläge in der Vergangenheit und Angebotsengpässen immer noch etwas skeptisch.Für den Turnaround verdiene GoPro Inc. nichtsdestotrotz Lob. Die Kontrolle der Lagerbestände und der Kosten habe sich verbessert. Es sei keine Frage, dass es bei der HERO6 zu anfänglichen Aufträgen komme. Die Analystin Alicia Reese spricht aber davon ein endgültiges Urteil erst fällen zu wollen, wenn absehbar ist wie gut das Produkt bei den Verbrauchern ankommt.In ihrer GoPro-Aktienanalyse stufen die Analysten von Wedbush Securities den Titel unverändert mit "neutral" ein, heben jedoch das Kursziel von 9,00 auf 10,00 USD an.Frankfurt-Aktienkurs GoPro-Aktie:8,23 Euro -2,37% (07.08.2017, 13:53)Tradegate-Aktienkurs GoPro-Aktie:8,23 Euro -2,12% (07.08.2017, 13:28)