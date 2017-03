Tradegate-Aktienkurs GoPro-Aktie:

GoPro Inc. (ISIN: US38268T1034, WKN: A1XE7G, Ticker-Symbol: 5G5, Nasdaq-Symbol: GPRO) ist ein in den USA beheimateter Hersteller von Action-Kameras. Neben der Entwicklung von Hardware- werden auch Software-Lösungen angeboten. Der Hauptsitz befindet sich in San Mateo, Kalifornien.

New York (www.aktiencheck.de) - GoPro-Aktienanalyse von Analyst Stanley Kovler von der Citigroup:Analyst Stanley Kovler von der Citigroup äußert laut einer Aktienanalyse hinsichtlich den Aktien von GoPro Inc. (ISIN: US38268T1034, WKN: A1XE7G, Ticker-Symbol: 5G5, Nasdaq-Symbol: GPRO) nunmehr die Erwartung einer neutralen Kursentwicklung.Die zuletzt zu beobachtende Umsatzstabilisierung sowie die bekannt gegebenen umfangreichen Restrukturierungsmaßnahmen sollten den Weg hin zur Profitabilität verkürzen. Anstatt 2019 dürfte GoPro Inc. nun schon in 2017 profitabel arbeiten können, so die Einschätzung der Citigroup-Analysten.Die Entwicklungen der jüngsten sollten nach Ansicht von Analyst Stanley Kovler zumindest für ein paar Quartale ein Bären-Szenario abwenden.In ihrer GoPro-Aktienanalyse setzen die Analysten der Citigroup das Rating von "sell" auf "neutral" hoch und heben das Kursziel von 8,00 auf 9,00 USD an.XETRA-Aktienkurs GoPro-Aktie:7,70 Euro -2,28% (17.03.2017, 16:21)