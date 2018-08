Aktien von Unternehmen im Bereich Glücksspiele sind gefragt. Bildquelle: welcomia – 722006629 / Shutterstock.com

Wegen des großen Potentials setzen inzwischen auch an der Börse viele Trader auf Aktien von Unternehmen, die sich mit dem Glücksspiel auseinandersetzen. Gerade Firmen, die z.B. Online Lotterien einsetzen, dürften in den kommenden Jahren ein großes Potential haben.



Zeal Network SE - führendes Unternehmen mit Online Lotterien



Ein Beispiel für eine Firma, die ihren Umsatz mit Hilfe von Online Lotterien erzielt, ist die Zeal Network SE. Das Unternehmen wurde im Jahr 1999 gegründet und hieß zunächst Tipp24 SE. Der Firmensitz ist heute in London und das Unternehmen ist darauf spezialisiert, Glücksspiele über das Internet zu betreiben. Vor allem in Großbritannien, aber auch in Spanien, ist das Unternehmen aktiv. Es ist seit 2009 als Aktiengesellschaft an der Börse gelistet und kann gehandelt werden. Gelistet ist das Unternehmen im SDAX.



Der Kurs der Zeal Network Aktie konnte sich in den vergangenen Wochen bei etwa 26 bis 28 Euro je Anteilsschein stabilisieren. Vor kurzem sackte der Kurs jedoch auf etwa 24 Euro je Aktie ab. Die Dividende betrug im vergangenen Jahr 1 Euro je Aktie und dürfte auch für das Jahr 2018 auf diesem Niveau belassen werden. Sie wird zum Ende des Jahres auf dem Verrechnungskonto gutgeschrieben.



Die Analysten von Warburg Research haben die Aktie mit "Hold" eingestuft und das Kursziel mit 30 Euro bewertet. Im Hause Kepler Cheuvreux hat man die Aktie mit "Buy" eingestuft und das Kursziel auf 35 Euro gesetzt. Fakt ist, dass das Geschäftsmodell leicht zu skalieren ist und das Risiko überschaubar ist, so dass in den kommenden Monaten durchaus eine positive Entwicklung entstehen kann. Anzumerken ist, dass vor allem die Regulierung der Unternehmen im Bereich der Glücksspiele immer wieder dazu führen kann, dass entsprechend mit Rückschlägen zu rechnen ist.



Dass das Glücksspiel beliebt ist, steht außer Frage. Zahlreiche Magazine und Analysten nehmen Glücksspielaktien und ihr Potential unter die Lupe. Langfristig gesehen scheint die Aussage "am Ende gewinnt immer die Bank" durchaus zu stimmen – jedenfalls bei vielen Unternehmen, die in dieser Branche in den vergangenen Jahren ihren Umsatz deutlich steigern konnten. Viele der Unternehmen nutzen vor allem das Internet, um ihre Produkte an den Endkunden zu vertreiben. (10.08.2018/ac/a/m)









