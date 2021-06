Die Natur der industriell basierten Aufschwungsbewegung habe dabei den exportorientierten Ländern Asiens offenkundig in die Hände gespielt, neben China hätten auch viele andere asiatischen Schwellenländern wie Korea und Taiwan eine enorme konjunkturelle Dynamik verzeichnet. Diese Länder hätten offenbar besonders von der starken Nachfrage nach Elektronikprodukten und vielen Konsumgütern profitieren können, und hier sei der Produktionstrend von vor der Krise sogar deutlich überschritten worden. In den etablierten Industrienationen sei es gelungen, durch den massierten Einsatz einer eng verzahnten Geld- und Fiskalpolitik die Krise in den besonders "menschintensiven Bereichen" zu überbrücken.



Mehr und mehr zeichne sich nunmehr ab, dass die Infektionszahlen dank spürbarer Impffortschritte immer weiter absacken würden, auch wenn es immer wieder zu Rückschlägen wie derzeit in China komme. Bewegungsdaten würden zeigen, dass sich die Aktivität in besonders stark beeinträchtigten Dienstleistungsbereichen wie dem Gastgewerbe nun auch im Euroraum deutlich belebt habe, was in den Vereinigten Staaten bereits im Verlauf des ersten Quartals und in China bereits im letzten Jahr zu beobachten gewesen sei. Im Ergebnis würden die Impulse auch im Dienstleistungssektor rund um den Globus immer stärker spürbar werden: Die Weltwirtschaft dürfte demnach alsbald wieder "auf allen Zylindern" laufen.



Da es bei dem "Neustart" nach der Pandemie zu Angebotsengpässen und logistischen Probleme komme, seien derzeit teilweise jedoch starke Preisanstiege für Rohstoffe, Vorleistungsgüter und Transportleistungen zu verzeichnen, was das Risiko des Durchschlagens auf den unterliegenden Preistrend durchaus erhöhe. Die Analysten würden weiterhin davon ausgehen, dass der säkulare Trend zur Disinflation hier letztlich dominant bleibe, eine These, die die Notenbanken in den kommenden Monaten allerdings laufend auf den Prüfstand stellen müssten bzw. würden.



Die Analysten würden daher bei ihrer Einschätzung bleiben, dass für das laufende Jahr mit einem globalen Wachstumsplus von 6,5% zu rechnen sei. Maßgeblicher Wachstumstreiber für das Jahr 2021 würden hier vor allem die USA bleiben. Bestätigung für die US-Wachstumsprojektion der Analysten sei hier insbesondere auch von der US-Notenbank gekommen: Die FED habe zuletzt ihre Wachstums- und Inflationserwartungen abermals angehoben. Die Prognose für das BIP-Wachstum 2021 sei von 6,5 auf 7,0 Prozent erhöht worden, was den bisherigen Prognosen der Analysten exakt(!) entspreche. Der globale Datenkranz bleibe in allen großen Regionen spürbar aufwärts gerichtet - sodass die Prognoserisiken derzeit sogar eher einer Aufwärtsbias unterlägen. (18.06.2021/ac/a/m)







Essen (www.aktiencheck.de) - Die überaus dynamische Erholungsbewegung der Weltwirtschaft im Rahmen der Überwindung der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie hat Bestand, so die Analysten der National-Bank AG.Das Gros der global maßgeblichen Frühindikatoren befinde sich vor allem auch aufgrund des nach wie vor aufgestauten Nachholbedarfs weit in der Expansionszone, sodass die konjunkturelle Dynamik derzeit extrem hoch sei. Materiell sei die Erholung bislang vorwiegend vom Verarbeitenden Gewerbe getragen worden - Industrieproduktion und Welthandel hätten bis zuletzt weiter kräftig expandiert. Die weltweite Warenproduktion habe ihr Vorkrisenniveau bereits gegen Ende des vergangenen Jahres wieder erreicht und es bereits im Frühjahr 2021 übertroffen. Im Ergebnis dürfte die Kapazitätsauslastung in der Industrie weltweit inzwischen wieder Normalniveau erreicht haben.